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Haberler Kütahya Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

15.04.2020, 15:10

'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs Covid-19 salgını ve ilçemize bağlı Yüylük köyümüzün karantina altına alınmasından dolayı, ilçemiz Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Perşembe günü kurulan ilçe pazarımız ikinci bir karara kadar kapatılmıştır'' diye konuştu.
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