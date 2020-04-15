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'da 14 kişi kumar oynarken basıldı

Kütahya'da 14 kişi kumar oynarken basıldı

15.04.2020, 15:10

'da, polis ekiplerince baskın yapılan eski dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 liralık para cezası uygulandı.

Kütahya'da bir apartman dairesinde kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki bir dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

AA

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