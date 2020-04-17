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Haberler Kütahya Kütahya'da göreni şaşırtan TIR kazası! Yüksekliği hesaplayamayınca...

'da göreni şaşırtan TIR kazası! Yüksekliği hesaplayamayınca...

Kütahya'da göreni şaşırtan TIR kazası! Yüksekliği hesaplayamayınca...

17.04.2020, 14:17

Son dakika... Görenleri hayret ettiren bir yaşandı. 'da kepçe yüklü tır sürücüsü yüksekliğini hesaplayamadığı altgeçide çarparak trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Son dakika haberine göre, kaza Azerbaycan altgeçidinin Abdurrahman Karaa Caddesi çıkışında meydana geldi. Kepçe yüklü tır, sabah saatlerinde 4,5 metre yüksekliğindeki Azerbaycan altgeçidine yükseklik uyarısını dikkate almadan girdi. Ancak alt geçidin Abdurrahman Karaa Caddesi çıkışına takıldı. Tüm uğraşlara rağmen alt geçitten çıkamayan tır, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. Alt geçide takılı tır polis ekiplerinin denetiminde alt geçitten çıkarılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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