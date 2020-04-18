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'da 9 kişi arasında çıkan ölümle sonuçlandı

Kütahya'da 9 kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

18.04.2020, 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,14:54

'da bir apartman dairesinde bir araya gelen 9 kişi arasında çıktı. Gece saat 03:00 sıralarında meydana gelen tartışmada pompalı tüfekle ateş açıldı. 1 kişi hayatını kaybederken iki kişide yaralandı. Ölen kişinin cenazesinde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alındı. Ayrıca polis tarafından '' kuralına uyulmadığı gerekçesiyle kesildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir apartman dairesinde alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden U.K., İbrahim Övez'i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Serhat Sokak'taki bir apartmanın, ikinci katında meydana geldi. Alkol almak için bir araya gelen R.K., F.K., R.Ş., E.E.M.A ve İ.Ö.'ye daha sonradan U.K., R.D., S.Y. ve G.K. katıldı. Masada oturarak alkol alan 9 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine U.K. aracından aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere ateş etti. Bu sırada araya girmek isteyen İbrahim Övez vurularak hayatını kaybetti. Olayda R.K. ve F.K. de yaralandı.



Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli U.K. ise gözaltına alındı.
Polisin soruşturması sürerken, 9 kişiye 'sosyal mesafe kuralına' uymadıkları gerekçesiyle 3'er bin 150'şer lira para cezası kesildi.

DHA

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