Kütahya'da 12 gönüllü kadın 6 bin maske üretti

Koronavirüs kapsamında neredeyse tüm yurtta maske üretimi yapılıyor. Özellikle meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkez'inde gönüllü olarak çalışan vatandaşlar bu konuda büyük bir aşama kaydetti. Kütahya'nın Emet ilçesinde 12 gönüllü kadından oluşan bir ekip şimdiye kadar 6 bin maske üretti. Hedeflerinin 10 bin maske olduğunu söyleyen Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Günlük 500 maske üretimi yapılıyor. Amacımız Emet'ten ülkemize katkı sağlamak'' dedi.

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Gazi Kemal İlkokulunda maske üretimine başlayan gönüllüleri ziyaret etti.



Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan ve Okul Müdürü Ahmet Çağlar Katıldı.



Emet Kaymakamlığı'nın destekleri ve Halk Eğitim Merkezi'nin koordinesinde Usta Öğreticiler Fatma Ergün ve Safiye Açık nezaretinde açılan maske dikimi atölyesi 12 gönüllü kadın tarafından yürütülüyor.



Günlük 500 maske üretmeyi hedefleyerek çalışmalara başlayan gönüllü öğrenci, öğretmen ve gönüllü personelleri ziyaret eden Kaymakam Çiçek Usta öğretici Fatma Ergün' den bilgiler aldı. Usta Öğretici Ergün ülkemizde artan maske ihtiyacına bir nebze de olsun Emet'ten katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.





10 bin maske hedefiyle üertime başlatılan bu faaliyette şimdiye kadar 6 bin maske üretildiğini belirten Kaymakam Çiçek, ''Günlük ortalama 500 maske üretimi yapılıyor. Bildiğiniz gibi tüm dünya virüs tehlikesinden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü de buna pandemi niteliğini koydu. Bundan en az zararla çıkmak için devletimiz süreci çok iyi yönetti. Bizler yereldeki yöneticiler olarak da, sağlıklı kalabilmek açısından hem bireysel hem de toplumsal hijyenimize dikkat ederek, sosyal mesafemizi koruyarak, yapmak zorunda olduğumuz işlerimiz dışında mümkün olduğunca evde kalarak bu tehlikeyi millet olarak en az zararla atlatacağız. Bu millet aziz bir millettir, sağduyulu bir millettir. Bu arkadaşlarımız bizim görünmez kahramanlarımız" dedi.

İHA