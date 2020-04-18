  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahyalı öğrencilerden maske üretimi: Gönüllü çalışıyorlar

Kütahyalı öğrencilerden : Gönüllü çalışıyorlar

Kütahyalı öğrencilerden maske üretimi: Gönüllü çalışıyorlar

18.04.2020, 17:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,17:54

Koronavirüsle mücadelede öğrencilerin gösterdiği başarılar anılmaya devam ederken bir haber de 'dan geldi. Kütahya 'nde çalışan öğrenciler gönüllü olarak maske üretiyor. Öğrencileri ziyarete giden Kütahya İl Müdürü , öğrencileri tebrik etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi'ndeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi.
Müdür Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek burada gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen maske üretimi çalışmalarını inceledi. Ziyarette Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik de yer aldı. Başyiğit, projede gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler başta olmak üzere emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahyalı öğrencilerden maske üretimi: Gönüllü çalışıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA