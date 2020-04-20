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Haberler Kütahya Taktığı maske sigara tiryakisine engel olamadı

Taktığı sigara tiryakisine engel olamadı

Taktığı maske sigara tiryakisine engel olamadı

20.04.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020,14:12

'da yaşayan ve olan isimli bir vatandaş yüzüne taktığı maskeyi delerek sigara içti. Yıldırım'ın fotoğrafını çeken iki arkadaşı bu kareleri paylaştı. Fotoğraf kısa sürede gördü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mehmet Yıldırım isimli sigara tiryakisinin yüzüne taktığı maskeyi delerek sigara içtiği gülümseten fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mehmet Yıldırım, delik maske ile sigara içerken bir arkadaşının fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınladığını söyleyerek," Bizler Korona virüs önlemlerini harfiyen uyguluyoruz. Ancak sigara tiryakisi olduğum için dışarıda sigara içerken sık sık yüzümdeki maskeyi çıkarmak zorunda kalıyordum. Bunun üzerine deneme amaçlı matrak olsun diye maske üzerinde sigaranın sığacağı genişlikte bir delik açarak sigara içmiştim. O sırada yanımda bulunan arkadaş benden habersiz resmimi çekip sosyal medyada yayınlamış. Fotoğrafın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum" dedi.

IHA

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