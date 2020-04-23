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'dan vatandaşı getirildi

Sırbistan'dan 94 Türk vatandaşı getirildi

23.04.2020, 08:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,08:48

tedbirleri kapsamında vatandaşı daha yurda getirildi. 'dan gelen vatandaşlar sağlık kontrolünün ardından polis ve ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Yerleşkesi'ndeki Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı.

Sırbistan'dan yurda getirilen 94 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 94 Türk vatandaşı, Sırbistan'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

Gelen vatandaşlardan Erhan Çakar, uzun zamandır Türkiye'ye dönmeyi beklediğini dile getirerek, "Çok şükür vatanımıza sağ salim geldik. Devletimize teşekkür ederiz." dedi. İsmail Önel de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen devlet yetkililerine teşekkür etti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesi'ndeki Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi.Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

Öte yandan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan bir kişi de adliyeye çıkarılana kadar polis merkezinde izole edilen bir bölümde gözlem altında tutulacak.

AA

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