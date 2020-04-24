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Haberler Kütahya Fransa’dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi

’dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi

Fransa’dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi

24.04.2020, 10:23

’dan uçakla ’ya getirilen 181 vatandaş, tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.

Fransa'dan getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havalimanı'na inen uçaktaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kafile, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
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