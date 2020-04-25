Kütahya'da iftar saat kaçta? Kütahya iftar saati 25 Nisan Cumartesi...

Kütahya'da iftar saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayında il il iftar saatleri de merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Kütahya'da bugün iftar saat kaçta? İşte Kütahya iftar saati...

Kütahya'da iftar saati ne zaman? sorusu Kütahya'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren milyonlarca Müslüman iftar saatlerini de takip ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Kütahya'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...



KÜTAHYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Kütahya'da iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUÇ BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).