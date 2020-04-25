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Haberler Kütahya Kütahya'da tek katlı ev alev alev yandı:1,5 saatte söndürüldü

'da tek katlı ev alev alev yandı:1,5 saatte söndürüldü

Kütahya'da tek katlı ev alev alev yandı:1,5 saatte söndürüldü

25.04.2020, 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,11:48

'nın Gediz ilçesine bağlı bulunan tek katlı ev alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını 1,5 saatte söndürürken can kaybı ya da yaralama yaşanmadı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çeltikçi Köyünde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında tek katlı ev küle döndü.



Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Köyünde Emine Karaaslan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gediz ve Eskigediz belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldığı yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Emine Karaaslan'ın Gediz merkezde ikamet etmesi nedeniyle evin boş olması olası can kaybını önledi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

IHA

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