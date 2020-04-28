  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'daki bıçaklı saldırı anbean kaydedildi

'daki anbean kaydedildi

Kütahya'daki bıçaklı saldırı anbean kaydedildi

28.04.2020, 17:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,17:34

'da gece 02.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.Ö. tartıştığı S.A.K.’yı göğsünden bıçakladı, yanındaki arkadaşlarına da bıçakla saldırdı. Görüntüler anbean kaydedildi.

Kütahya'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.Ö. tartıştığı S.A.K.'yı göğsünden bıçakladı, yanındaki arkadaşlarına da bıçakla saldırdı. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığınan S.A.K. polisten yardım istedi. S.A.K. ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli C.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İki grubun kavgası ve bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'daki bıçaklı saldırı anbean kaydedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA