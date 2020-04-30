  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya’da ilkbahar güzelliği

’da ilkbahar güzelliği

Tarih, kültür ve sanat şehri , çiçek açan meyve ağaçlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kütahya’da ilkbahar güzelliği

30.04.2020, 15:56

Saray Mahallesi'nde bulunan alanda vişne, kiraz, erik ve erguvanların çiçek açması, bölgeyi adeta güzellik bahçesine çevirdi.



Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte, kartpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor.



Rengarenk görüntüye hayran kaldığını anlatan Cengiz Aslan, "Buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Baharın gelişini, doğanın güzelliğini burada doyasıya görebiliyorsunuz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya’da ilkbahar güzelliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA