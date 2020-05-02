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Haberler Kütahya Kütahya'da 'pes' dedirten olay! Alkol alıp kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

'da 'pes' dedirten olay! alıp eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

Son dakika... ’da kaldıkları apartta aldıktan sonra eden 6 kişi, ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Sokağa taşan kavgaya karışanlara, 'sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri' gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Kütahya'da 'pes' dedirten olay! Alkol alıp kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

02.05.2020, 19:26

Servi Mahallesi'ndeki bir apartta günü birlik oda kiralayan S.Y., O.A., S.Ç., M.H.D., M.E.D. ve H.Y. gece yarısı alkol aldı. Ancak ilerleyen saatlerde aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgayı görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de mukavemet gösteren 6 kişi, gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Haklarında adli soruşturma başlatılan 6 kişiye, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri' gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

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