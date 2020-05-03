19 yaşındaki Ali Rıza, 6 günde koronavirüsü yendi

Gediz'e bağlı Fırdan köyünde oturan Ali Rıza Uludağ, yanında kaldığı ablası ve eniştesinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Ali Rıza Uludağ'ın boğazında ağrılar başladı. Bunun üzerine sağlık ekibini arayan Uludağ, 112 ambulansıyla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Uludağ pandemi servisinde tedaviye alındı. 6 gün süren tedavisinin ardından yapılan yeni testi negatif çıkan Uludağ, taburcu edildi.



Köyüne dönen ve ailesine tarla işlerine yardım etmeye başlayan Ali Rıza Uludağ, bahçenin dışına çıkmıyor. Uludağ hastalığı ağır geçirdiğini belirterek süreci şöyle anlattı:



"Uşak'ta çalışan eniştemde pozitif çıktı. Uşak Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken ben de Gediz'de yalnız kalmasın diye ablamın evinde kaldım. Sonra ablamda da pozitif çıktı, ardından bende de çıktı. Eniştemde pozitif çıkınca bizi 14 gün karantinaya aldılar, 14 gün dolmadan bende de çıktı. Benim ilk önce soğuk algınlığım vardı üşümeyle ilgili hastalık belirdi. Gediz Devlet Hastanesi'ne gittim orada ilaç tedavisi gördüm. Sonra eve geldiğimde boğaz ağrım hiç geçmedi. Daha sonra 112 ambulansı aradım. Alıp götürdüler, sonra çekilen filmde ve testte Covid-19 pozitif çıktı. Beni direkt Kütahya'ya sevk ettiler, 6 gün tedavi gördüm ve iyileşme sürecim başladı. Taburcu olup köy hayatıma devam etmeye başladım."

Şu anda herhangi bir rahatsızlığının kalmadığını ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Uludağ, ev karantinasının sürdüğünü söyledi. Sadece bahçesindeki tarla işlerine yardım ettiğini kaydeden Uludağ, "Bütün sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasaklarına uyalım evde kalalım, sağlıklı kalalım. Ben en çok köydeki hayatımı, ailemi ve evde baktığım kedimi ve köpeğimi özledim" diye konuştu.

DHA