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Haberler Kütahya 1 metre 25 santimetre uzunluğundaki pide 5 TL'ye satılıyor

1 metre 25 santimetre uzunluğundaki 5 TL'ye satılıyor

'da ekmek fabrikası işleten İzzet Akbulut, 1 metre 25 santimetre ve 1 kilogram ağırlığında yaptı. Pideye yoğun bir ilginin olduğunu belirten Akbulut, "Biz 1 kilogram olan pidemizi zam yapmadan boyunca 5 TL'den satmaya devam edeceğiz'' dedi.

1 metre 25 santimetre uzunluğundaki pide 5 TL'ye satılıyor

05.05.2020, 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,13:11

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde her gün 1 metre 25 santimetre uzunluğunda ve 1 kilogram ağırlığındaki pideye yoğun ilgi gösteriliyor.

İlçede hizmet veren İzzet Akbulut'a ait fırın, 15 yıldır her ramazanda normalden daha uzun bir pide yaparak vitrininde sergiliyor.



15 yıldır ekmek fabrikası işlettiğini belirten İzzet Akbulut, ''Ramazan ayı pide ustalarının maharetini gösterdiği aydır. Biz 15 yıldır olduğu gibi alanında uzman ustalarımızla vatandaşlarımıza en ekonomik şekilde pide satmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz 1 kilogram ağırlığında ve 1 metre 25 santimetre uzunluğundaki özel pidemiz, sipariş üzeri yapılıyor ve yoğun talep görüyor. Tanesini 5 TL gibi son derece uygun fiyattan satığımız pidemiz, Altıntaş ovasında yetişen kaliteli buğdağlardan yapılıyor ve lezzeti dillere destandır. Biz 1 kilogram olan pidemizi zam yapmadan Ramazan ayı boyunca 5 TL'den satmaya devam edeceğiz'' dedi.

IHA

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