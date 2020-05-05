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'da bir köyde 29 ev karantinaya alındı

Kütayha'da 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde 2 kişinin testinin pozitif çıkması sonucu 29 evin karantina altına alındığı bildirildi.

Kütahya'da bir köyde 29 ev karantinaya alındı

05.05.2020, 13:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,13:18

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 29 evin karantina altına alındığı bildirildi.

135 hanelik Çakırlar köyü, 8 Mayıs 2020 tarihinde karantinaya alınmış, 27 Nisan 2020 tarihinde karantina sona ermişti. Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs 2020 tarihinde Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında yaptığı toplantıda, Çakırlar köyünde 2 korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildiği ve bu kişilerle teması olan 29 hanenin karantinaya alındığı belirtildi. Ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Çakırlar köyünde sağlık ekipleri tarafından tarama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

IHA

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