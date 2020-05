Kütahya'daki yurtlardan tahliye edilen vatandaşlardan geriye duygusal mektuplar kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirilen ve gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen 164 Türk vatandaşından geriye duygulandıran mektup ve resimler kaldı.Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurdunda kalan Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri katlara çıktıklarında, odalara bırakılmış 5 mektup ile Türk bayrağı ve baba ile iki çocuğunun resmi bulunan mektubu buldu.

Londralı olduğunu ifade eden Alina Durmaz isimli çocuk kalp resimleri çizdiği İngilizce mektubunda, "Bayrak, balon, oyuncaklar, yiyecekler ve her şey için çok teşekkür ederim Türkiye. Sizleri özleyeceğiz. Hoşçakalın" ifadelerine yer verdi. Aynı çocuğun "To Mudur" yazılı Türk bayrağı ve baba ile iki çocuğunun çizildiği resim ve "To Mudur Amca" yazılı mektubu dikkat çekti.





Çocuğun annesi olduğu sanılan Sahra Durmaz isimli kadın ise "Kütahya sen ne şanlı şehirsin, kalbi, gönlü, yemeği güzel, bütün görevli çalışan bu şehre sevgiler, dualarımız sizinle" şeklinde görüşlerini ifade etti.



Şule Seçer isimli vatandaş, "İngiltere dönüşü karantina döneminde bizi ağırlayan, ihtiyaçlarımıza hemen cevap veren, canla başla çalışan, samimi güleryüzlü Sayın Sezai Elmas Müdürümüze ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sonsuz saygılar ve sevgiler" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ayşegül Emre adlı vatandaş ise "Güzel gönüllü kardeşlerim" diye başladığı mektubunda, "Tüm riskleri göze alarak bizlere vermiş olduğunuz emekleriniz için sonsuz teşekkürler. İyiki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Hakkınızı helal edin lütfen" satırları yer aldı.

Halime Atasoy ise "Merhaba, bizleri çok iyi ağırladınız. Herkese sonsuz teşekkürler. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin" ifadelerine yer verdi.

IHA