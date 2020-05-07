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Haberler Kütahya Kütahya'da karantina süresi dolan 181 Türk vatandaşı tahliye edildi

'da süresi dolan vatandaşı tahliye edildi

'da 'dan getirilen ve 14 gün karantinaya alınan vatandaşı, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. Vatandaşlar, 11 otobüs ile 38 farklı şehre uğurlandı.

Kütahya'da karantina süresi dolan 181 Türk vatandaşı tahliye edildi

07.05.2020, 17:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,17:50

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirilen 181 Türk vatandaşı gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.



Vatandaşların 38 farklı şehre gitmelerini için 11 otobüs ile sağlanacağını söyleyen Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, "14 gün önce Fransa'dan ülkemize getirilen 181 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi sona erdi. Bu süreç onlar için şuan itibari ile sonlanmış bulunuyor. Umarın sağ sağlim memleketlerine giderler ve sevdiklerine kavuşurlar. Bizler 14 gün boyunca tüm arkadaşlarımız ile birlikte misafirlerimizi en iyi şekilde konuk etmeye çalıştık. Toplam 181 vatandaşımızın karantina süreci sona erdi ve 11 otobüs ile 38 farklı şehre buradan uğurlayacağız" dedi.



Görevlilere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, "Her şey mükemmeldi, herkese çok teşekkür ederiz Allah razı olsun" dediler.

IHA

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