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Haberler Kütahya Kütahya'da tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı

'da işçilerine yapıldı

'da 'nin çeşitli illerinden gelen işçilerine yapıldı. İşçilere tedbirleri kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'da tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı

08.05.2020, 18:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,18:17

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı ve hijyen eğitimi verildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde misafir ettiğimiz mevsimlik tarım işçilerini Aslanapa Belediyesi ve Aslanapa Devlet Hastanesi görevlileri ile birlikte ziyarette bulunduk. Gerekli sağlık taramaları yapıldı, hijyen eğitimi verildi ve eksik hijyen malzemelerini tamamlandı. Korona virüs (Covid-19) hastalığı hakkında sağlık personelimiz tarafından gerekli bildiler verildi. Destek olan herkese teşekkür ederiz'' dedi.

IHA

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