Kütahya'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvar delinerek kurtarıldı.
Olay, Cemalettin Mahallesi Kobak Caddesi'nde meydana geldi. İki bina arasına giren köpek, tekrar çıkmak isterken sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, duvarın bir bölümünü delerek sıkışan köpeği çıkardı. Ekipler, su verdikten sonra köpeği sokağa saldı.
DHABodrum'da kuyuya düşen kedi 3 gün yaşam mücadelesi verdi
İki bina arasına sıkışan köpek duvar delinerek kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.