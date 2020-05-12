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Haberler Kütahya İki bina arasına sıkışan köpek duvar delinerek kurtarıldı

İki bina arasına sıkışan duvar delinerek kurtarıldı

'da iki bina arasına sıkışan , duvar delinerek kurtarıldı. Köpeği kurtaran ekipleri, su verdikten sonra tekrar sokağa saldı.

İki bina arasına sıkışan köpek duvar delinerek kurtarıldı

12.05.2020, 17:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020,18:22

Kütahya'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvar delinerek kurtarıldı.



Olay, Cemalettin Mahallesi Kobak Caddesi'nde meydana geldi. İki bina arasına giren köpek, tekrar çıkmak isterken sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, duvarın bir bölümünü delerek sıkışan köpeği çıkardı. Ekipler, su verdikten sonra köpeği sokağa saldı.

DHA

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