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Haberler Kütahya Kütahya'nın 800 nüfuslu Perli Mahallesi karantinaya alındı

'nın 800 nüfuslu karantinaya alındı

'da vakalarının görülmesi üzerine, 800 nüfuslu bulunan karantinaya alındı. Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak süreci başlatıldı.

Kütahya'nın 800 nüfuslu Perli Mahallesi karantinaya alındı

13.05.2020, 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,09:48

Kütahya Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine karantina kararı aldığı yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesinde giriş-çıkışlar gece yarısından itibaren kapatıldı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak karantina süreci başlatıldı. Karantina uygulanmasının başlatıldığı Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokakları da polis ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen sokak ve mahallede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi.

DHA

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