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Kütahya'daki 53 bin dekarlık alanda sulu tarım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Kütahya ve ilçelerinde toplam 53 bin dekarlık tarım arazisinin sulanacağını bildirdi. Yıldız, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 110 milyon TL katkı sağlanması hedeflendiğini ifade etti.