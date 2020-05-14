Kütahya'da en önemli projelerden birisinin 'Beşkarış sulaması' olduğunun altını çizen Yıldız, bu yıl 23 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 47 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.
DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldız, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasının önemine dikkat çekti.
DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldız, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasının önemine dikkat çekti.
Kütahya'daki 53 bin dekarlık alanda sulu tarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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