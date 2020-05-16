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'da korkunç ölüm! Sulama kanalında 60 metre sürüklendi

'nı köyünde yaşayan 82 yaşındaki , sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Evinin önündeki kanala düştükten sonra 60 metre sürüklenen İlik’in cansız bedeni üçüncü köprüde köylüler tarafından akşam saat 22.00 sıralarında suyun yola taşması sonucu fark edildi.

Kütahya'da korkunç ölüm! Sulama kanalında 60 metre sürüklendi

16.05.2020, 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,09:57

Kütahya'nın Domaniç İlçesi Durabey köyünde 82 yaşındaki kadın, sulama kanalında ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, evinin önünde sulama kanalı bulunan 82 yaşındaki Hanife İlik, sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Evinin önündeki kanala düştükten sonra 60 metre sürüklenen İlik'in cansız bedeni üçüncü köprüde köylüler tarafından akşam saat 22.00 sıralarında suyun yola taşması sonucu fark edildi.


Yapılan incelemelerin ardından Hanife İlik'in cansız bedeni Domaniç İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA

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