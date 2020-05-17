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Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç olay! Oğlunun ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

'da korkunç olay! Oğlunun ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

'da 4 yıl önceki trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya'da korkunç olay! Oğlunun ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

17.05.2020, 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020,11:51

Hasan Polatkan Caddesi'nde aracıyla sıkıştırdığı otomobile arkadan çarparak sürücüsü Hakan İşgüzar'a (42) tabancayla 4 el ateş eden şüpheli, otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan İşgüzar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın failinin Mustafa Ilgın olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi Akkent Mahallesi'nde kısa sürede yakaladı.
Zanlının, İşgüzar'ı 2016'da İnköy Mahallesi yakınlarında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu için öldürdüğü, maktulle bir ay önce karşılaştığı, o günden beri takip ettiği itirafında bulunduğu öğrenildi.

AA

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