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Haberler Kütahya Başkan Halil Başer: "Sosyal medyada yayılan asılsız dedikodulara inanmayın"

Başkan : " yayılan asılsız dedikodulara inanmayın"

'nın Çavdarhisar ilçesinde yayınlanan ''Belediye personelinin tamamı Korona virüs'' paylaşımları üzerine Belediye Başkanı açıklama yaptı.

Başkan Halil Başer: Sosyal medyada yayılan asılsız dedikodulara inanmayın

18.05.2020, 12:19

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ''Belediye personelimizin tamamının (Covid-19) testinin pozitif çıktığına yönelik özellikle sosyal medyada yer alan asılsız haberler üzerine aydınlatma mesajı yayımlamak lüzumu doğmuştur. 16 Mayıs 2020 tarihinde Belediyemiz personeline Korona virüs (Covid-19) testi yapılmış, test sonuçları 17 Mayıs 2020 tarihinde açıklanmış olup pozitif vaka bulunmamaktadır. Test uygulanan tüm personelimizin sonuçları negatif olarak açıklanmıştır. (Covid-19) pandemisine karşı verdiğimiz mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Yapılan test ve karantina işlemleri tamamen tedbir amaçlı olup, Belediyemiz hizmetleri aksatılmadan sürecektir'' dedi.

İHA

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