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'da ! O ilçede ekmek yapmak yasaklandı

'nın hisarcık ilçesinde, mahalle fırınlarında ekmek yapmak yasaklandı. Yapılan açıklamada, “ salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığı açısından bu günden itibaren boyunca ilçemiz mahalle fırınlarında ekmek yapılması yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kütahya'da ek tedbirler! O ilçede ekmek yapmak yasaklandı

19.05.2020, 17:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,17:46

Hisarcık Kaymakamlığı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan süresince mahalle fırınlarında ekmek yapımının yasaklandığını duyurdu.


Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığı açısından bu günden itibaren Ramazan ayı boyunca ilçemiz mahalle fırınlarında ekmek yapılması yasaklanmıştır. Yasaklara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

IHA

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