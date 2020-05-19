Kütahya'da ek tedbirler! O ilçede ekmek yapmak yasaklandı

Hisarcık Kaymakamlığı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan süresince mahalle fırınlarında ekmek yapımının yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığı açısından bu günden itibaren Ramazan ayı boyunca ilçemiz mahalle fırınlarında ekmek yapılması yasaklanmıştır. Yasaklara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacaktır" denildi.
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