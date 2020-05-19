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Kütahya'da ek tedbirler! O ilçede ekmek yapmak yasaklandı

Kütahya'nın hisarcık ilçesinde, mahalle fırınlarında ekmek yapmak yasaklandı. Yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığı açısından bu günden itibaren Ramazan ayı boyunca ilçemiz mahalle fırınlarında ekmek yapılması yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

19.05.2020, 17:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,17:46











