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'da bir işçinin testi pozitif çıktı! Bütün kapatıldı

'da bir işçinin yüksek ateş şikayetiyle sevk edildiği ve 'ndeki testleri pozitif çıktı. Emet'te ikamet eden ve işletme yemekhanesinde çalışan M.G., testleri pozitif çıkarak Kütahya pandemi servisinde tedavisine başlanırken, işletme yemekhanesi kapatılarak, tüm çalışanları 14 gün tedbir karantinasına alındı.

Kütahya'da bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Bütün yemekhane kapatıldı

21.05.2020, 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,10:34

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir işçinin yüksek ateş şikayetiyle sevk edildiği Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki korona virüs testleri pozitif çıktı.

Emet'te ikamet eden ve işletme yemekhanesinde çalışan M.G., testleri pozitif çıkarak Kütahya pandemi servisinde tedavisine başlanırken, işletme yemekhanesi kapatılarak, tüm yemekhane çalışanları 14 gün tedbir karantinasına alındı.
36 çalışanın bulunduğu işletme yemekhanesinde işçilerin yarısı daha önce ilçeler arası durum sebebiyle ev karantinalarına alınmıştı. Yerlerine yedek işçiler geliyordu. Yedek işçilerle 30 çalışanın bulunduğu yemekhane çalışanlarının tamamı ev karantinalarına alındı. İşletme bu akşam iftarda işçilere pide ve ayran dağıttığı öğrenildi.

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Pandemi ile mücadele için daha önce Emet ve Hisarcık ilçelerinden işçi geliş gidişleri durdurulmuş, daha sonra alınan kararla ise Tavşanlı ve Kütahya'dan fabrikaya gelen işçilerde izinli sayılmıştı. Kadrolu işçilerin 12 saat çalıştığı fabrikada, halen 500'den fazla kadrolu ve taşeron işçi üretime devam ederken, yemekhanede korona virüs vakası çıkması işçileri tedirgin etti.

IHA

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