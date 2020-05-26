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Erken müdahale faciayı önledi

Orman ya ngını faciası yaşanmadan önlendi. 'nın Emet ilçesi İkibaşlı köyünde çıkan orman yangını erken müdahale sonucu bir saatte kontrol altına alındı.

Erken müdahale faciayı önledi

26.05.2020, 13:04

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi İkibaşlı köyü ördek mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın Köy Muhtarı Mustafa Kaya'nın köy halkı ile birlikte erken müdahale etmesi ve Emet Orman bölge Müdürlüğü Ekipleri'nin erken müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.



Köy Muhtarı Mustafa Kaya, yaptığı açıklamada, Emet Orman Yangın Ekipleri gelene kadar köydeki su tankeri ile biz müdahale ettik. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde gelip müdahale ettiler. Bir hektar karaçam ormanımız zarar gördü. Köyümüze ve bölgemize geçmiş olsun'' dedi.

İHA

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