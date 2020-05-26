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'da hamile kadını tekmeleyip polise saldıran hakkında şok karar!

' da, hamile kadını tekmelediği ve polise saldırdığı iddia edilen M.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece şartıyla bırakıldı. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da hamile kadını tekmeleyip polise saldıran muhtar hakkında şok karar!

26.05.2020, 13:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,13:59

Kütahya' da, hamile kadını tekmelediği ve polise saldırdığı iddia edilen muhtar M.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı. Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi biber gazı kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi. Muhtar M.Y., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y., olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı. Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan M.Y., Kütahya Adliyesi'ne sevk edilirken, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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