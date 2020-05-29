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Haberler Kütahya Manisa'da erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Cenazesine sadece 6 kişi katıldı

'da erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Cenazesine sadece 6 kişi katıldı

'da evden işe giderken sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından öldürülen , 'nın Şaphane ilçesinde 6 kişinin katıldığı cenaze merasimiyle toprağa verildi.

Manisa'da erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Cenazesine sadece 6 kişi katıldı

29.05.2020, 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,16:42

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru yürürken sokak ortasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürülen Gülnur Kocabaş, Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 6 kişinin katıldığı cenaze merasimiyle toprağa verildi.


Şaphane ilçesi Aycacık köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altında olduğu için sadece yakınlarının katılmasına izin verilen bir cenaze merasimi düzenlendi. Akşam saat 21.30'da düzenlenen cenaze merasimine öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş, ve 5 akrabası katıldı.

Cenazede Gülnur Kocabaş'ın Annesi Keder Kocabaş, kızının arkasından gözyaşı döktü. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında, köy imamı Hakkı Dereli ve 6 kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası, Gülnur Kocabaş köy mezarlığında toprağa verildi.

IHA

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