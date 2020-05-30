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Haberler Kütahya Kütahya'daki bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

'daki bir köyde uygulanan kaldırıldı

'da Hasanlar köyünde uygulanan kaldırıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Hasanlar köyünde 14 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Kütahya'daki bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

30.05.2020, 15:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,15:21

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde 14 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Hasanlar köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den itibaren karantinaya uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Hasanlar köyünde 14 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

IHA

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