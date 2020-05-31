  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da feci ölüm! Sıcak su havuzunda ölü bulundu

'da feci ölüm! Sıcak su havuzunda ölü bulundu

’nın Hisarcık ilçesinde 49 yaşındaki şahıs, girdiği açık sıcak su havuzunda ölü bulundu. 'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kütahya'da feci ölüm! Sıcak su havuzunda ölü bulundu

31.05.2020, 14:22

Edinilen bilgiye göre, Dereköy'de ikamet eden 4 çocuk babası Hasan Şafak (49), gece saatlerinde ilçeye bağlı Sefaköy'de halk arasında "Uyuz Hamamı" olarak bilinen açık sıcak su havuzuna girdi. Gece yarısına doğru Şafak'ı bir köylü havuzda hareketsiz halde görerek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Maktulün yakınları Şafak'ın daha önce beyin kanaması geçirdiğini söylediler.



Hastane morguna kaldırılan Hasan Şafak'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da feci ölüm! Sıcak su havuzunda ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA