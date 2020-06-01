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Haberler Kütahya Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı

ziyarete açıldı

'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ziyarete açıldı.

Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı

01.06.2020, 17:22

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Daha önce Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılanÇavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, 1 Haziran itibari ile ziyarete açılmıştır. Aizanoi Antik Kenti ziyareti için gelen vatandaşlarımız maskesiz olarak asla içeriye alınmayacaktır. Ayrıca girişte güvenlik görevlilerimiz tarafından ateş ölçümü yapılacak ve girişte bulunan dezenfekte ürünü kullanarak içeri alınacaklardır. Antik kentte bulunan Zeus Tapınağı alt katına, alınan karar gereği bir seferde 20 kişiden fazla ziyaretçi alınmayacak'' dedi.
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