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'da bir köydeki süresi bir hafta daha uzatıldı

'da, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde başlatılan uygulaması Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatıldı. Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde ise karantina uygulaması kaldırıldı.

Kütahya'da bir köydeki karantina süresi bir hafta daha uzatıldı

01.06.2020, 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,09:39

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde karantina uygulaması kaldırılırken, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde başlatılan karantina uygulaması Şaphane İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatıldı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için Emet ilçesine bağlı Kabaklar Köyünde 17 Mayıs itibarıyla uygulanan karantinanın sona erdiği belirtildi.


Açıklamada, 17 Mayıs'ta Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde başlatılan karantina uygulamasının ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta uzatıldığı, İnceğiz köyünde tedbir amaçlı uzatılan karantinanın 7 Haziran 2020 tarihinde saat 24.00'te sona ereceği duyuruldu.
IHA

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