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Kütahya'da bir köydeki karantina süresi bir hafta daha uzatıldı

Kütahya'da, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde başlatılan karantina uygulaması Şaphane İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatıldı. Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde ise karantina uygulaması kaldırıldı.

01.06.2020, 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,09:39