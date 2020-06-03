Kütahya'da skandal! Tavan arasında girip 83 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu

Kütahya'da, yan binada oturan komşusu K.K.'nin (83) evine tavan arasından giren H.A. (53), cinsel saldırıda bulundu. K.K.'nin telefonla arayarak çağırdığı kızı ve damadı, eve gelerek H.A.'yı odaya kilitledi. Çağrılan polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesi'nde oturan H.A., önceki gece 02.30 sıralarında, iddiaya göre yalnız yaşayan komşusu K.K.'nın oturduğu evin çatısından, tavan arasını kullanarak girdi. Üzerindeki kıyafetleri çıkaran H.A., çıplak bir şekilde K.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Kadının çığlık atması üzerine şüpheli üzerini giyinerek kaçmak istedi. Bu sırada K.K., yakında oturan kızı ve damadını arayarak yardım istedi. Telefon üzerine eve giden çift, şüpheli H.A.'yı odaya kilitledi. İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli H.A.'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

DHA

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