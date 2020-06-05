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'da normalleşme dönemi! var, yok

'da normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar dolarken, semt pazarına gelenler yoğunluk oluşturdu. Pazara gelen çoğu vatandaşların taktığı ancak kuralına dikkat edilmediği gözlendi.

Kütahya'da normalleşme dönemi! Maske var, sosyal mesafe yok

05.06.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,15:29

Kütahya'da, normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar dolarken, semt pazarına gelenler yoğunluk oluşturdu. Genel olarak maske takıldığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği gözlendi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kütahya'da sokaklar kalabalıklaştı.

Semt pazarlarında da yoğunluk oluşurken, daha önce uygulanan kontroller kaldırıldı. Alışveriş yapmak için semt pazarlarına gelenlerin maske zorunluluğuna uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi.

Ayrıca, ürünleri seçerek alan bazı vatandaşlara pazar esnafı engel olurken, bazı vatandaşlar ise alacakları ürünleri kendi seçti.

DHA

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