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Kütahya'da dolu ve sel hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ayrıca etkili olan dolu ve sel nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köylerdeki ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi.

10.06.2020, 19:20