Emet'te maske kullanmayan 12 kişiye 4 bin 704 TL para cezası

Emet ilçesinde artan vakalar karşısında denetimlerini ve uyarılarını artıran Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan 12 vatandaşa 5326 sayılı kabahatler kanununa göre 392'şer lira dan toplam 4 bin 704 TL para cezası kesti.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlarımızın kendilerinin ve toplum sağlığını koruma ve cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları adına sosyal mesafe, maske kullanma kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İHA