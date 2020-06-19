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Haberler Kütahya Trafik polisinden alkışlanacak hareket! Hasta köpeği yakalayıp iğnesini yaptı

Trafik polisinden alkışlanacak hareket! köpeği yakalayıp iğnesini yaptı

'da olduğu belirlenen için çalışma başlatıldı. Köpeğin yakalanması için uğraşanan ekiplere bir de destek verdi. Köpeği yakalayan , hasta olan köpeği okşayıp sakinleştirerek iğnesini bizzat kendisi yaptı.

Trafik polisinden alkışlanacak hareket! Hasta köpeği yakalayıp iğnesini yaptı

19.06.2020, 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,11:23

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye ekiplerine gelen ihbar üzerine hasta olduğu tesbit edilen köpek için çalışma başlatıldı.


Olay yerine giden belediye ekipleri, köpeğin kaşıntıdan dolayı hasta olduğunu ve iğne yapılması gerektiğini tesbit ettiler. Köpeğin yakalanması için çalışma başlatan belediye ekiplerine o anda kavşakta görev yapan bir trafik polisi destek verdi. Köpeği yakalayan polis, hasta olan köpeği okşayıp sakinleştirerek iğnesini bizzat kendisi yaptı. Polisin bu hareketini gören ve fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisne övgüler yağdırdı.

IHA

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