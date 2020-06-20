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Haberler Kütahya Kütahya’da çivili yol, valiliği harekete geçirdi

’da , valiliği harekete geçirdi

’nın Emet ilçesinde, mantar toplamaya gidenlerin yol güzergahına kimliği belirsiz kişilerce çivi yerleştirilmesi üzerine , harekete geçti. Yolun iş makineleriyle temizlendiğini açıklayan valilik, çivileri yerleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi. Emet ilçesine bağlı İğde köyündeki orman yoluna, kimliği belirsiz kişilerce çiviler yerleştirildi.

Kütahya’da çivili yol, valiliği harekete geçirdi

20.06.2020, 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,16:25

Bölge sakinlerinin mantar toplamaya gittiği güzergahtaki çiviler nedeniyle 4 aracın lastikleri patladı. Çivili yolun görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Kütahya Valiliği harekete geçerek, İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinelerini bölgeye gönderdi. Çiviler temizlenerek, güzergahta düzenleme yapıldı. Ayrıca fotokapanlar kuruldu.



Kütahya Valiliği, yaptığı açıklamayla çivileri yerleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirerek, şunları ifade etti:
"Bölgede jandarma ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada 4 vatandaşımızın araç lastiğinin zarar gördüğü tespit edilmiş, mağdur olan vatandaşlarımızla görüşülmüş ve şikâyetçi olmadıkları öğrenilmiştir. İğde Köyü orman yolu, İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından temizlenip, yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olup, olayın tekrarının önlenmesi ve kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmiştir. Bölgede, jandarma ekiplerimizin kontrolleri sıklaştırılmış, çivileri yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için araştırma yapıyor.

DHA

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