Yapılan toplantı sonucu, 23 Mayıs 2020 salı günü kurulması gereken ilçe pazarının, İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla bu hafta açılmayacağı açıklandı. Kararın ilçe merkezi ve köylerde son dönemde artan Korona virüs vakaları nedeniyle tedbir amaçlı alındığı bildirildi.
İHA
Emet ilçe pazarı Korona virüs tedbirleri kapsamında açılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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