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Haberler Kütahya Kütahya'da bahçe teline takılan ayı ekiplerce kurtarıldı

'da bahçe teline takılan ayı ekiplerce kurtarıldı

'nın Domaniç ilçesinde bahçe teline takılan ayı kurtarıldı. Herhangi bir yarası olmadığının tespit edilmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kütahya'da bahçe teline takılan ayı ekiplerce kurtarıldı

22.06.2020, 18:52 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,18:53

Çukurca beldesine 200 metre uzaklıktaki Ören Mahallesi Maşatlık mevkisinde bir çoban, ormanlık alanda bahçe teline takılmış haldeki ayıyı fark etti.

SERBEST BIRAKILDI

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çukurca Belediyesi ekipleri gönderildi. 5 yaşında ve yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen dişi "Ursus arctos" cinsi ayı, veteriner hekim tarafından uyuşturucu iğneyle uyutuldu.

Telden kurtarılan ayı, herhangi bir yarası olmadığının tespit edilmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.




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