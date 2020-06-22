  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç infaz! Otomobile kurşun yağdırdı, eşi ve kızı da yanındaydı

'da korkunç infaz! Otomobile kurşun yağdırdı, eşi ve kızı da yanındaydı

'nın Gediz ilçesinde , geçen yıl kardeşinin öldürüldüğü soruşturmada tutuklanarak cezaevine giren ve kısa bir süre önce tahliye olan ’e otomobilinde yanında eşi ve kızı bulunurken, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği İsmail Yiğiner yaşamını yitirirken, eşi ve kızı ise yaralandı

Kütahya'da korkunç infaz! Otomobile kurşun yağdırdı, eşi ve kızı da yanındaydı

22.06.2020, 09:51

Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde oturan Kadir Memiş, geçen yıl ağustos ayında kayıp olarak aranırken, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Gediz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında Umut Ö. ve İsmail Yiğiter, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zanlılardan İsmail Yiğiter, kısa bir süre önce cezaevinden tahliye oldu. Bunu öğrenen Kadir Memiş'in ağabeyi Orhan Memiş, 2 arkadaşıyla birlikte takip ettiği evli ve 3 çocuk babası İsmail Yiğiter'in otomobilini, Yenikent beldesi çıkışında durdurdu ve pompalı tüfekle araca ateş açtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; şüpheli Orhan Memiş ve 2 arkadaşı geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İsmail Yiğiter, eşi Hatice (39) ve kızı Hamide Yiğiter (19) ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan İsmail Yiğiter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yiğiter çiftinin kızı Hamide Yiğiter'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırı olayının faillerinin geçen yıl öldürülen Kadir Memiş'in ağabeyi Orhan Memiş'in yanı sıra R.G. ve İ.M. olduğu tespit etti.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da korkunç infaz! Otomobile kurşun yağdırdı, eşi ve kızı da yanındaydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA