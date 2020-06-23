Ailesinin önünde infaz ettiler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Orhan Memiş, geçen yıl kardeşinin öldürüldüğü soruşturmada tutuklanarak cezaevine giren ve kısa bir süre önce tahliye olan İsmail Yiğiter'e dün pusu kurarak otomobilinde yanında eşi ve kızının bulunduğu esnada silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yiğiter'in yaşamını yitirdiği saldırıda eşi ve kızı da yaralandı.

PUSU KURDULAR

Alınan bilgiye göre, Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde oturan Kadir Memiş geçen yıl ağustos ayında kayıp olarak aranırken, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Gediz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında Umut Ö. ve İsmail Yiğiter tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılardan İsmail Yiğiter, kısa bir süre önce cezaevinden tahliye oldu. Bunu öğrenen Kadir Memiş'in ağabeyi Orhan Memiş, 2 arkadaşıyla birlikte takip ettiği evli ve 3 çocuk babası İsmail Yiğiter'in otomobilini, Yenikent beldesi çıkışında durdurdu ve pompalı tüfekle araca ateş açtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Şüpheli Orhan Memiş ve 2 arkadaşı geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İsmail Yiğiter, eşi Hatice (39) ve kızı Hamide Yiğiter (19) ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İsmail Yiğiter doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.





KIZININ DURUMU AGIR

FECİ olayın ardından şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İsmail Yiğiter, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğiter çiftinin kızı Hamide Yiğiter'in durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtildi.





3 SÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

GEDİZ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırı olayının faillerinin geçen yıl öldürülen Kadir Memiş'in ağabeyi Orhan Memiş'in yanı sıra R.G. ve İ.M. olduğu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili