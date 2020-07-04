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KÜtahya'da feci olay! Araç bu hale geldi...

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zekai Örük'ün (51) yönetimindeki 26 NN 629 plakalı otomobil, Gediz - Kütahya kara yolu Eski Gediz Kavşağı yakınlarında Ali Y.'nin idaresindeki 26 LE 900 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada sürücü ile eşi Fadime (49) ve kızı Esma Örük (15) yaralandı.

04.07.2020, 19:38