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'da feci olay! Araç bu hale geldi...

'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 'ün (51) yönetimindeki 26 NN 629 plakalı otomobil, Gediz - Kütahya kara yolu Eski Gediz Kavşağı yakınlarında Ali Y.'nin idaresindeki 26 LE 900 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada sürücü ile eşi Fadime (49) ve kızı (15) yaralandı.

KÜtahya'da feci olay! Araç bu hale geldi...

04.07.2020, 19:38

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir otomobilin tıra çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Zekai Örük'ün (51) yönetimindeki 26 NN 629 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolu eski Gediz kavşağı yakınlarında Ali Y.'nin kullandığı 26 LE 900 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Fadime (49) ve kızı Esma Örük (15), 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA

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