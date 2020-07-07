Tavşanlı'da Jandarma aranan şahısları yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesinde M.G. isimli kişinin yaralama suçundan arandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda M.G. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan, askeri kanuna muhalefet, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından aranan Ö.Ü., (25) Ömerbey Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Şüpheliler M.G. ve Ö.Ü., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İHA