  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Tavşanlı'da Jandarma aranan şahısları yakaladı

'da aranan şahısları yakaladı

'nın ilçesinde, yaralama, tehdit, hakaret, askeri kanuna muhalefet suçlarından uzun süredir aranan 2 şahıs ekipleri tarafından yakalandı.

Tavşanlı'da Jandarma aranan şahısları yakaladı

07.07.2020, 11:37

Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesinde M.G. isimli kişinin yaralama suçundan arandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda M.G. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, askeri kanuna muhalefet, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından aranan Ö.Ü., (25) Ömerbey Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler M.G. ve Ö.Ü., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tavşanlı'da Jandarma aranan şahısları yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA