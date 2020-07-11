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Haberler Kütahya Kütahya’da sahte ve mükerrer bandrollü 270 bin adet makaron ele geçirildi

’da sahte ve mükerrer bandrollü 270 bin adet makaron ele geçirildi

’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada sahte, mükerrer bandrollü ve boş 250 bin makaron ile 570 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi

Kütahya’da sahte ve mükerrer bandrollü 270 bin adet makaron ele geçirildi

11.07.2020, 16:59

Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir araç da yapılan aramada, 570 adet sökülmüş bandrol, 160 bin adet (dal) sahte bandrollü boş makaron, 90 bin adet (dal) mükerrer bandrollü boş makaron ve 20 bin adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplam 270 bin adet (dal) makarona el konuldu.

Gözaltına alınan A.Y. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA

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