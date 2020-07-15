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Haberler Kütahya Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

’nın Simav ilçesinde, 2 evin Korona virüs (Covid-19) vaka nedeniyle karantinaya alındığını bildirildi.

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

15.07.2020, 11:03

Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı'nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, Korona virüs (Covid-19) vaka nedeniyle ilçe merkezi Kekliktepe Mahallesi'nde 1 ev, Hisarbey köyünde 1 evin karantinaya alındığı, 3 Temmuz 2020 tarihinde Karacaören köyünde Koronavirüs (Covid-19) vaka nedeniyle başlatılan karantina uygulamasının da 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

İHA

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