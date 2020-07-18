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Haberler Kütahya Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere 400 Euro bırakmış

Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere bırakmış

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilip, ’daki 14 gün süreyle karantinada kalan bir kişinin, odanın sahibi öğrencilere, “Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin” yazılı not ile bıraktığı ortaya çıktı.

Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere 400 Euro bırakmış

18.07.2020, 10:56

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamladı. Kütahya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlardan birinin, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.

Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanındaki notta, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdığı görüldü.

Paranın, odada kalan 4 öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.

DHA

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